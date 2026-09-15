Antalya genelinde 16 Eylül Çarşamba günü itibarıyla yağışlı hava dalgası etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji tahminlerine göre, kent merkezi ve ilçelerin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

Kent merkezinde gün içinde en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın ise 30 derece olması öngörülüyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar yaz değerlerine göre bir miktar gerilese de hava ılık karakterini korumaya devam edecek.

İLÇELER ARASI SICAKLIK FARKINA DİKKAT

Kıyı şeridi ile iç kesimler arasındaki termometre değerlerinde ciddi farklılıklar gözlemleniyor. Tahminlere göre Demre 34 derece ile bölgenin en sıcak ilçesi olurken; Finike, Kepez, Manavgat ve Serik'te sıcaklıklar 33 derece seviyelerinde seyredecek.

Yüksek rakımlı bölgelere doğru çıkıldıkça serin hava etkisini artırıyor. Saklıkent Kayak Merkezi'nde sıcaklıkların 12 ile 19 derece arasına kadar düşmesi beklenirken, Korkuteli'de 13 ile 26, Elmalı'da ise 14 ile 28 derece aralığında değerler ölçülecek.

Akdeniz Manşet'in aktardığı verilere göre, il genelindeki dengesiz hava koşulları günlük yaşamı etkileyebilir. Özellikle kıyıdan yüksek kesimlere seyahat edecek kişilerin, ani sıcaklık değişimleri ve yerel sağanak geçişlerine karşı planlamalarını yapması büyük önem taşıyor.