Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış sezonu öncesinde kent merkezinin en önemli su tahliye kanallarından Hacet Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. İş makineleriyle gece gündüz devam eden mesaide, dere yatağında zamanla biriken toprak, taş, moloz ve bitki atıkları temizleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su akışını engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılması için günlerdir aralıksız mesai harcanıyor. Yürütülen bu yoğun çalışmalar kapsamında bugüne kadar dere yatağından tam 985 kamyon dolusu malzeme ve birikinti tahliye edildi.

SU BASKINI RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Akdeniz ikliminin getirdiği ani ve şiddetli sağanak yağışlarda taşkın yaşanmaması için kent içindeki dere yataklarının açık tutulması hayati önem taşıyor. Gerçekleştirilen bu operasyonla, yağışlı dönemlerde Hacet Deresi'nin su taşıma kapasitesinin maksimize edilmesi ve kent merkezindeki olası su baskını riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK: TEDBİRİMİZİ ÖNCEDEN ALIYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Özçelik, "Dere yatağında biriken yabancı maddeleri temizleyerek suyun akışını rahatlatıyoruz. Bugüne kadar 1000’e yakın kamyon malzemeyi bölgeden uzaklaştırdık. Amacımız yağışlar başlamadan gerekli tedbirleri zamanında almak." ifadelerini kullandı. Öte yandan belediye ekiplerinin ilçe genelindeki diğer yağmur suyu hatları, dere yatakları ve ulaşım güzergahlarında da kış hazırlıklarına devam ettiği aktarıldı.