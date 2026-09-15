Antalya’da tedavi gören 76 yaşındaki Rus turist Tatyana’ya yaklaşık 55 bin dolarlık hastane faturası çıkarıldığı iddiasında hastanenin Life Hospital olduğu belirtildi. Rus basınına yansıyan bilgilere göre Alanya’da rahatsızlanan ve ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilen turist, Life Hospital’da ameliyata alındı ve yoğun bakımda tedavi gördü. Ailenin yüksek faturaya itiraz etmesi üzerine Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu da sürece dahil olurken, konsolosluğun hastane, sigorta şirketi ve hastanın yakınlarıyla temas kurduğu bildirildi.

Rus basını ve sosyal medya kaynaklarına yansıyan bilgilere göre 4 Eylül’de Alanya’ya gelen kadın, anevrizma yırtılması ve buna bağlı beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alındı. Doktorların hayati müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilirken, daha sonraki süreçte uygulanan tıbbi işlemlerin hangilerinin sigorta poliçesi kapsamında olduğu konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Aileye yaklaşık 55 bin dolarlık fatura çıkarıldığı iddiası da bu süreçte gündeme geldi.

BAŞKONSOLOSLUK SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, vakaya ilişkin bilgilerin kendilerine ulaştığını ve konsolosluk çalışanlarının ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Diplomatik temsilcilik, yurt dışında alınan sağlık hizmetlerinin ödenmesinde sigorta poliçesinin kapsamının belirleyici olduğuna işaret ederek, konsolosluk desteğinin yetkileri çerçevesinde devam edeceğini bildirdi. Konsoloslukların bu tür vakalardaki rolü genellikle hasta ve yakınlarının ilgili kurumlarla iletişim kurmasına yardımcı olmak ve vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamakla sınırlı bulunuyor.

YABANCI TURİSTLERDE ACİL TEDAVİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de turist olarak bulunan yabancıların seyahatleri sırasında aniden ortaya çıkan hastalık ve acil durumlarda aldıkları sağlık hizmetleri, “turistin sağlığı” kapsamında değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine göre acil sağlık hizmeti almak üzere bir sağlık kuruluşuna başvuran yabancı hastanın kabul edilmesi ve tıbbi acil duruma gecikmeden müdahale edilmesi gerekiyor. Ücretlendirmeye ilişkin işlemler ise acil müdahale ve bakımın ardından yürütülüyor.

Sigortalı yabancı hastalarda süreçte poliçenin kapsamı büyük önem taşıyor. Sağlık kuruluşu ile sigorta şirketi arasında hastanın kimlik ve poliçe bilgilerinin doğrulanması, teminat ayrıntılarının belirlenmesi ve gerekiyorsa garanti belgesinin alınması gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Tanı ve tedavi planının ardından hangi işlemlerin sigorta tarafından karşılanacağı belirlenirken, poliçe dışında kalan hizmetler için ek ödeme gündeme gelebiliyor. Bu nedenle yüksek maliyetli yoğun bakım, ameliyat ve ileri tıbbi müdahale gerektiren vakalarda poliçe limitleri ve istisnalar taraflar arasında uyuşmazlık konusu olabiliyor.

ALANYA’DA YABANCI HASTALAR İÇİN ÖZEL BİRİMLER BULUNUYOR

Alanya’nın uluslararası turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerden biri olması, sağlık kuruluşlarında yabancı hastalara yönelik ayrı süreçlerin oluşturulmasını da beraberinde getiriyor. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Uluslararası Hasta Birimi bulunuyor. Hastanenin yayımladığı bilgilere göre birim yabancı hastalara yönelik hizmet verirken farklı ülkelerdeki çok sayıda sigorta şirketiyle de çalışıyor. Yabancıların acil servise günün 24 saati başvurabildiği, planlı başvurularda ise uluslararası hasta birimleri üzerinden işlemlerin yürütülebildiği belirtiliyor.

SİGORTA POLİÇESİNDE TEMİNAT VE İSTİSNALAR ÖNEMLİ

Benzer uyuşmazlıklarda yalnızca seyahat sağlık sigortasının bulunması, ortaya çıkan bütün tedavi giderlerinin otomatik olarak karşılanacağı anlamına gelmiyor. Poliçelerde toplam teminat limiti, önceden var olan hastalıklar, acil müdahale kapsamı, ameliyat ve yoğun bakım giderleri, kullanılan tıbbi malzemeler ile sigorta şirketinden önceden onay alınmasını gerektiren işlemler konusunda farklı hükümler bulunabiliyor. Bu nedenle özellikle yurt dışı seyahatlerinde poliçenin teminat tutarının ve kapsam dışı bırakılan durumların seyahatten önce kontrol edilmesi önem taşıyor.

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA BELGELER SAKLANMALI

Sağlık giderleri konusunda hastane ile sigorta şirketi arasında anlaşmazlık ortaya çıkması halinde hasta yakınlarının poliçe metni, hastane faturaları, tedavi dökümleri, epikriz, sigorta şirketinin verdiği onay veya ret yazıları ile yapılan yazışmaları saklaması önem taşıyor. Türkiye’de uluslararası hastalara yönelik tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri de bulunuyor; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uluslararası hasta destek mekanizmaları yabancı hastaların sağlık hizmetlerine ilişkin iletişim sorunlarında yardımcı olabiliyor. Konsolosluklar ise vatandaşlarıyla ve ilgili kurumlarla temas kurarak sürecin takibine destek verebiliyor ancak sağlık giderlerinin kimin tarafından karşılanacağı esas olarak poliçe hükümleri, sağlık kuruluşunun ücretlendirmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirleniyor.

55 BİN DOLARLIK FATURA İDDİASI İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Alanya’daki vakada tartışmanın merkezinde de gerçekleştirilen tıbbi işlemlerin sigorta kapsamına girip girmediği bulunuyor. Rus kadının ailesine 55 bin dolarlık fatura çıkarıldığı yönündeki bilgi Rus kaynaklarına yansırken, Başkonsolosluk taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Bu aşamada faturanın ne kadarının sigorta tarafından karşılanacağına ve taraflar arasında nasıl bir çözüm sağlanacağına ilişkin kesinleşmiş bir sonuç açıklanmış değil.