Alanya’nın önemli su kanallarından biri olan Hacet Deresi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, dere yatağında zaman içerisinde biriken toprak, taş, moloz, bitki atıkları ve çeşitli yabancı maddeler iş makineleriyle temizleniyor. Çalışmalar, dere yatağının su akışını engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılması ve yağışlı dönemlerde suyun daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi amacıyla yoğunlaştırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve kamyonlarla yürüttükleri çalışmalarda günlerdir sahada aralıksız görev yapıyor. Gece ve gündüz devam eden çalışmalar kapsamında 985 kamyon dolusu malzeme ve birikinti dere yatağından alındı.

AMAÇ OLASI SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK

Alanya Belediyesi, özellikle kış aylarında etkili olabilecek sağanak yağışlar öncesinde kent genelindeki dere ve yağmur suyu kanallarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Hacet Deresi’nde gerçekleştirilen kapsamlı çalışma ile dere yatağında suyun akışını yavaşlatabilecek veya engelleyebilecek birikintilerin temizlenmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hacet Deresi’nin yağışlı dönemlerde daha etkin şekilde su taşıması ve kent merkezinde yaşanabilecek olası su baskını riskinin azaltılması amaçlanıyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ÖNLEMİMİZİ YAĞIŞ GELMEDEN ALIYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için hazırlıkların önceden yapılmasının önemine dikkat çekerek, belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Başkan Özçelik, “Alanya’mızda kış aylarında yaşanabilecek yoğun yağışlara karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hacet Deresi’nde yürüttüğümüz temizlik çalışması da bu hazırlıkların önemli bir parçası. Dere yatağında biriken yabancı maddeleri ve birikintileri temizleyerek suyun akışını rahatlatıyoruz. Ekiplerimiz günlerdir gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Bugüne kadar 1000’e yakın kamyon malzemeyi dere yatağından çıkardık ve çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, yağışlar başladığında yaşanabilecek sorunları önceden öngörmek ve gerekli tedbirleri zamanında almak.” dedi. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacet Deresi’ndeki çalışmaların yanı sıra kent genelinde yağmur suyu hatları, dere yatakları ve ulaşım güzergâhlarında kış hazırlıklarına da devam ediyor.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN