Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra serbest statüye geçen 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yeni adresi belirsizliğini koruyor. İtalyan spor basınının önde gelen kurumlarından Corriere dello Sport'un aktardığına göre, deneyimli oyuncunun Lazio'ya transferi teknik direktör engeline takıldı.

Başkent ekibiyle bir süredir temas halinde olan Icardi cephesi ile kulüp yönetimi arasında mali konularda uzlaşma sağlanamadı. Bu gelişmenin üzerine Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun da transfere kesin olarak kapıları kapattığı bildirildi.

ICARDI'NIN YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

İtalya'da daha önce Sampdoria ve Inter formaları giyen yıldız oyuncunun asıl hedefinin Juventus olduğu öne sürülüyor. Öte yandan, başta Everton olmak üzere İngiltere Premier Lig ekiplerinin de serbest statüdeki golcüyle ilgilendiği belirtiliyor.

GALATASARAY KARİYERİNDEKİ İSTATİSTİKLER NELER?

Türkiye kariyerinde unutulmaz izler bırakan Icardi, sarı-kırmızılı formayla toplam 134 resmi müsabakaya çıktı. Süper Lig'de 96, Şampiyonlar Ligi'nde 16, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Türkiye Kupası'nda 6'şar, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez sahaya çıkan oyuncu, bu süreçte 77 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arjantinli futbolcu, Türkiye'deki döneminde 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2023-2024 sezonunda TFF Süper Kupa'yı, 2024-2025 sezonunda ise Türkiye Kupası'nı kazanarak kupa koleksiyonunu genişletti.