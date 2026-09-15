Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arz sürecini tamamlayarak borsaya adım atıyor. Şirketin payları, 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yatırımcıların işlemlerine açılacak.

Halka arz edilen 87 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar, "NETGL.E" işlem koduyla tahtada yerini alacak. Şirketin sermayesini temsil eden toplam 312 milyon 500 bin TL nominal değerli payların Borsa İstanbul kotuna alınmasıyla birlikte, hisseler 25,52 TL baz fiyat üzerinden alınıp satılabilecek.

SÜREKLİ İŞLEM VE EMİR LİMİTİ

Payların piyasadaki işlem sürecinde sürekli işlem yöntemi uygulanacağı bildirildi. Borsa kuralları çerçevesinde, yatırımcıların ilgili işlem sırasında verebileceği maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak sınırlandırıldı.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Belirlenen 1 milyon TL'lik maksimum emir değeri, tahtadaki ani fiyat dalgalanmalarını kontrol altında tutmayı ve piyasa derinliğini sağlıklı bir şekilde oluşturmayı sağlayan standart bir uygulama olarak öne çıkıyor. Yıldız Pazar'da gerçekleşecek bu işlemlerle birlikte şirketin piyasa değeri, borsadaki arz ve talep dengesine göre serbest piyasa koşullarında şekillenecek.