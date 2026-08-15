İstanbul Ümraniye’de Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında polis ekipleri bir komplekste arama yaptı. Bölgedeki hastanenin faaliyetleri durduruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Ümraniye’de operasyon gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan ve soruşturma kapsamında örgütün merkezi olduğu belirtilen adrese girdi. Kompleks içindeki binalarda arama ve inceleme yapıldı.

KOMPLEKSTEKİ HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Operasyonun gerçekleştirildiği kompleks içinde bulunan ve soruşturma dosyasında örgütle bağlantılı olduğu belirtilen hastanenin faaliyetleri durduruldu.

🚨 “Süleymancılar” cemaatinin Ümraniye’deki merkez yurduna polis operasyonu düzenleniyor. pic.twitter.com/cFPDNZCvD9 — Mahfil (@mahfildijital) August 14, 2026

Polisin bina içindeki aramaları sürerken çevrede de güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri ile takviye polisler sevk edildi.

KALABALIK POLİSİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Operasyon sırasında adresin çevresinde kalabalık oluştu. Toplanan gruptaki bazı kişiler polis ekiplerinin çalışmasını engellemeye çalıştı.

Bunun üzerine operasyon noktasının çevresine polis barikatları kuruldu ve güvenlik koridoru oluşturuldu. Karadaki çalışmaların yanı sıra bölge helikopter ve dronlarla havadan takip edildi.

SORUŞTURMAYI ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheliler ile örgüte ait olduğu öne sürülen şirketlerin mali hareketleri için MASAK tarafından rapor hazırlandı.

MASAK RAPORUNDA 2020 SONRASI İŞLEMLER İNCELENDİ

Başsavcılığın aktardığı MASAK tespitlerine göre, soruşturma kapsamındaki şirketlerin bir bölümünde 2020 sonrasında finansal işlem hacimleri belirgin şekilde arttı.

Raporda bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemlerine gittiği, bölünmelerin ardından yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu belirtildi. Yeni şirketlerin bazı durumlarda bölünen şirketten farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulduğu tespiti de dosyaya girdi.

AKTİF TİCARET OLMADAN SERMAYE HAREKETİ İDDİASI

MASAK raporunda yer alan bir başka tespitte ise bazı şirketlerin sermaye dışında gelir kaynağının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütmediği belirtildi.

Buna rağmen şirket sermayelerinin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespitine yer verildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma makamlarının bu işlemlerin şirket kayıtlarına erişimi güçleştirmek ve para hareketlerinin izlenmesini zorlaştırmak amacıyla gerçekleştirildiği iddiasını araştırdığı aktarıldı.

Soruşturmadaki suçlamalar ve MASAK raporunda yer alan değerlendirmeler yargılama sonucunda kesinleşmiş hüküm niteliği taşımıyor. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.