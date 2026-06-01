İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde 9 gün süren Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarının sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, ülke genelindeki yollarda yaşanan kazalarda toplam 70 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Tatil süresince vatandaşların güvenliği için İçişleri Bakanlığı bünyesinde 334 bin 17 personel yirmi dört saat esasına göre görevlendirildi. Trafik denetimlerinde ise 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracı aktif olarak sahada yer aldı. Bakan Çiftçi'nin aktardığına göre, alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen yaşanan can kayıpları derin üzüntü yarattı.

9 GÜNLÜK TATİLLERDEKİ EN DÜŞÜK CAN KAYBI

Açıklanan istatistikler, 2026 yılı Kurban Bayramı'nın geçmiş yıllardaki 9 günlük tatil dönemlerine kıyasla en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu ortaya koydu. Geçmiş yılların verilerine bakıldığında; 2016'da 117, 2018'de 148, 2021'de 87, 2023'te 110 ve 2024'te 71 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği kayıtlara geçmişti.

ÖLÜMLÜ KAZALARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NEDİR?

Önceki 9 günlük Kurban Bayramı ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında belirgin bir düşüş kaydedildi. Bu istatistiksel gerilemenin temelinde, sahadaki ekip araçlarının artırılarak aralıksız denetim yapılması ve vatandaşların trafik kurallarına yönelik artan hassasiyetinin etkili olduğu görülüyor. Hedefin trafikte sıfır can kaybı olduğu vurgulanırken, ülke genelinde daha güvenli ulaşım için denetimlerin aynı kararlılıkla süreceği bildirildi.