Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklamasına göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliği Bakü Enerji Haftası'nda atılan yeni bir imzayla genişledi. İki ülke arasında varılan mutabakat sonucunda, Abşeron sahasından çıkarılacak doğal gazın Türkiye'ye transferi resmileşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın daha önce duyurduğu projenin detayları anlaşmayla birlikte kesinleşti. Yeni üretim yatırımları kapsamında, 2029 yılından itibaren Türkiye'ye her yıl 2,25 milyar metreküp doğal gaz akışı gerçekleşecek. Sözleşme 15 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve tedarik edilen toplam miktar 33 milyar metreküpe ulaşacak.

ANLAŞMA BÖLGE İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Uzun vadeli bu tedarik sözleşmesi, Türkiye'nin uluslararası enerjide merkez ülke olma hedefini doğrudan destekliyor. Garantili ve kesintisiz gaz akışının, hem ulusal arz güvenliğini sağlamlaştırması hem de Avrupa pazarlarındaki genel enerji istikrarına katkı sunması öngörülüyor. Abşeron sahasındaki yeni yatırımların devreye girmesiyle bölgesel enerji denkleminin daha da güçlenmesi bekleniyor.