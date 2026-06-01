Antalya Kum Heykel Müzesi (Sandland), 5 Ekim 2026 tarihinde uzay meraklısı çocukları ağırlamaya hazırlanıyor. Düzenlenecek olan etkinlikte, Dünya Astronotlar Birliği (ASE) üyesi uzay kaşifleri ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı çocuklarla buluşacak. Saat 19.00 ile 21.30 arasında gerçekleşecek program, geleceğin bilim insanlarına ilham vermeyi amaçlıyor.

2026 sezonunda 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temasını işleyen müze, sanatı ve bilimi aynı platformda birleştiriyor. Etkinliğe katılan çocuklar, uzay temalı devasa kum heykellerin arasında astronotlarla sohbet etme ve deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacak. Ayrıca hatıra fotoğrafları çekimi ve çeşitli sürpriz aktiviteler de programda yer alıyor.

KATILIMCILAR NASIL BELİRLENECEK?

Organizasyonun kontenjanı sınırlı tutulurken, katılımcı çocukların seçimi için ülke genelinde özel bir yarışma planlanıyor. Kum Heykel Müzesi Direktörü Cem Karaca'nın açıklamasına göre, önümüzdeki aylarda duyurulacak resim veya makale yarışmasında dereceye giren çocuklar bu özel geceye katılmaya hak kazanacak.

ANTALYA TURİZMİNE BİLİMSEL KATKI

Ulusal ve uluslararası çapta büyük ilgi görmesi beklenen buluşma, bölgenin kültür ve eğitim vizyonuna dikkat çekiyor. Karaca, herkese kapılarını açmayı arzu ettiklerini ancak fiziki şartlar nedeniyle belirli sayıda çocuğu ağırlayabileceklerini aktardı. Etkinliğin başvuru detayları ve kesin katılım şartları kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.