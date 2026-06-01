Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de siyasi dengeleri değiştirecek erken seçim süreci resmiyet kazanıyor. Mecliste 20 Mayıs tarihinde hem koalisyon hem de muhalefet vekillerinin ortak desteğiyle ön oylamadan geçen tasarının, ilk oylama için Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Taslağın yasalaşması ve erken seçimin kesinleşmesi için ilk okumanın ardından tarihi henüz netleştirilmeyen ikinci ile üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN OLACAK?

Sürecin tamamlanması için muhalefet ve koalisyon cephesinin nihai seçim tarihi üzerinde uzlaşmaya varması şart koşuluyor. Mevcut taslak metinde, sandıkların 8 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasındaki bir günde kurulması planlanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda 20 Mayıs'ta yapılan ön oylamada 110 milletvekili tasarı lehine oy kullanırken, aleyhte veya çekimser oy veren isim olmamıştı.

ERKEN SEÇİM KRİZİNİN PERDE ARKASINDA NE VAR?

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, ülkeyi seçime götüren temel unsurun Ultra Ortodoks (Haredi) partilerle yaşanan askerlik muafiyeti krizi olduğu belirtiliyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısını geçirme niyetinde olmaması, koalisyon ortağı Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi'nin tepkisini çekti. Bu durum üzerine muhalefet partileri Meclisin feshedilmesi için tasarı sundu.

Muhalefetin bu hamlesinden siyasi bir zafer elde etmesini engellemek isteyen Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti de kendi fesih tasarısını Meclise taşıdı. İki tarafın da benzer yönde adım atmasıyla, ülkenin sonbahar aylarında yeni bir genel seçime gitmesi yönündeki kararlılık pekişmiş oldu.