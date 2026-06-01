İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamalarının tamamlandığını duyurdu. Yapılan planlama kapsamında Türkiye genelinde görev yapan toplam 29 bin 353 jandarma personelinin yeni görev yerleri belirlendi.

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı bilgilere göre atamalarda 1.722 subay, 7.933 astsubay, 1.663 uzman jandarma ve 18.035 uzman erbaş yer aldı. Böylece teşkilat içinde geniş kapsamlı bir görev değişimi gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her yıl yapılan genel atamalar, personelin farklı bölgelerde görev yapmasını sağlamak ve teşkilatın operasyonel yapısını güncel ihtiyaçlara göre şekillendirmek amacıyla uygulanıyor. Yeni atanan personelin önümüzdeki günlerde belirlenen birlik ve görev noktalarında mesaiye başlaması bekleniyor.

Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum.”

Atama kararlarıyla birlikte jandarma teşkilatındaki personel dağılımı yeniden şekillenirken, güvenlik hizmetlerinin ülke genelinde kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.