Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Yeşilçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde düzenlenen bir kına gecesi şiddet olaylarına sahne oldu. Gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziki bir kavgaya dönüştü.

Meydana gelen olayda 2 kişi aldıkları bıçak darbeleriyle, 6 kişi ise atılan taş ve sopalar nedeniyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda taraflar ayrıldı ve kavga kontrol altına alındı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 8 yaralı, ambulanslar ve sivil araçlar yardımıyla Çukurca ve Hakkari devlet hastanelerine nakledildi. Hastaneye sevk edilen kişilerin tedavileri sürerken, hastane çevrelerinde de güvenlik önlemleri alındı.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre, düğün ve kına gibi toplu etkinliklerde meydana gelen bu tür şiddet eylemleri, kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçları kapsamında adli işleme tabi tutuluyor. Olaya karışan şüphelilerin tespit edilmesi ve kavganın çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.