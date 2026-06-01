Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı genel atama sonuçlarını duyurdu. Açıklanan liste kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan binlerce personelin yeni görev yerleri netleşti.

Atamalar; subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadrolarında görev yapan personeli kapsadı. Yeni görevlendirmelerle birlikte personelin il ve ilçe teşkilatları ile çeşitli birliklerde görev yapacağı bildirildi.

Görev yeri değişen personel sayıları şöyle açıklandı:

1.722 subay

7.933 astsubay

1.663 uzman jandarma

18.035 uzman erbaş

Bu rakamlarla birlikte toplam 29 bin 353 jandarma personelinin ataması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın Türkiye'nin dört bir yanında önemli görevler üstlendiğini belirterek yeni görev yerlerine atanan personele başarı diledi.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Nöbet değişimi hayırlı olsun" ifadelerini kullanırken, görev değişikliklerinin hem teşkilat hem de ülke güvenliği açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Jandarma personeli; asayiş hizmetleri, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere birçok alanda görev yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı açıklamaları.