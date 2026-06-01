Güzelyurt Mahallesi'nde 14 Mayıs Perşembe günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, aile içi husumet kundaklamaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2'nci katında ikamet eden Kasım A., bir süre önce telefonda tartıştığı eniştesi Yakup O. tarafından aracının yakılacağı yönünde tehdit edildi. Tartışmadan 2 gün sonra gerçekleşen olayda, park halindeki otomobil ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi.

Olay gecesi saat 02.50 civarında Yakup O., eşi ve ablasıyla birlikte Kasım A.'nın evinin önüne geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin araç çevresinde yaklaşık 2,5-3 dakika konuştuktan sonra otomobilin arka camını taşla kırdığı belirlendi. Ardından içeriye yanıcı madde döken Yakup O., aracı ateşe vererek beraberindekilerle birlikte bölgeden uzaklaştı. Çıkan yangını bölgedeki bir kültür merkezinin güvenlik görevlisi fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin incelettiği kamera kayıtları sonucunda şüphelileri teşhis eden Kasım A., karakola giderek şikayetçi oldu. Otomobilinin taksitlerini hala ödediğini ve mağduriyet yaşadığını aktaran Kasım A., eniştesinin babasını da arayarak ölüm tehditlerinde bulunduğunu ifade etti. Şikayetçi olmasının ardından tehditlerin boyutunun arttığını belirten Kasım A., şüphelilerin oturdukları binayı ve kendisini de yakmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Ayrıca, halasının gönderdiği mesajda hakaretleri içlerine sindiremedikleri için bu eylemi gerçekleştirdiklerini itiraf ettiğini dile getirdi.

KUNDAKLAMA VE TEHDİT SUÇLARINDA HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Hukuk uzmanlarına göre, planlı bir şekilde mala zarar verme, kundaklama ve ölümle tehdit eylemleri, Türk Ceza Kanunu kapsamında zincirleme ve nitelikli suçlar kategorisinde değerlendiriliyor. Failin yakalanması durumunda hem can güvenliğini tehlikeye atma hem de maddi hasar oluşturma suçlarından ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalması öngörülüyor. İkametgah adresinin Batman olduğu öğrenilen şüpheli Yakup O. ve beraberindekilerin yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.