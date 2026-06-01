Antalya Kepez'de yaşayan 29 yaşındaki hemşire Esra Uğur, yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yedi aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının ölümüyle ilgili polis soruşturması sürüyor.

Antalya Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir hastanenin acil servisinde görev yapan hemşire Esra Uğur'dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan endişe ederek yardım istedi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi U.U., polis ekipleriyle birlikte genç kadının yaşadığı adrese gitti.

Evde yapılan kontrolde Esra Uğur, kolunda serum takılı halde koltuk üzerinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 29 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Esra Uğur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen anne Emine Uğur ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazenin teslim işlemleri sırasında fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Esra Uğur'un cenazesinin, görev yaptığı hastanede düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Esra Uğur'un bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca genç kadının borçları bulunduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında olay yerindeki bulgular ve adli tıp incelemeleri değerlendirilirken, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi sonuçları bekleniyor. Yetkililer, olayla ilgili tüm ihtimallerin araştırıldığını bildirdi.