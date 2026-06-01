ABD'nin New Jersey eyaletinden İspanya'nın Palma de Mallorca bölgesine gitmek için havalanan yolcu uçağı, dijital bir güvenlik şüphesi nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına dönmek zorunda kaldı. 30 Mayıs'ta meydana gelen olayda uçak havada yaklaşık 3,5 saat kaldıktan sonra Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

CBS News'ün New York ve New Jersey Liman İdaresi yetkililerine dayandırdığı habere göre, uçaktaki bir yolcunun kişisel Bluetooth cihazına güvenlik tehdidi olarak algılanabilecek bir isim vermesi protokole takıldı. United Airlines tarafından yapılan resmi açıklamada, seferi gerçekleştiren Boeing 767 tipi uçakta 190 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın bulunduğu bildirildi.

KABİN EKİBİ CİHAZLARIN KAPATILMASINI İSTEDİ

Hava trafik kontrol kayıtlarına ve yolcu ifadelerine yansıyan bilgilere göre, şüpheli ismin tespit edilmesinin ardından kabin görevlileri tüm yolculardan Bluetooth bağlantılarını kapatmalarını talep etti. Sosyal medyaya yansıyan yolcu iddialarına göre, uyarılara rağmen iki cihazın açık kalması üzerine uçuş ekibi şirket merkeziyle iletişime geçti. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından uçağın rotası tekrar New Jersey'e çevrildi. İnişin ardından tüm yolcular tahliye edilerek yeniden detaylı güvenlik taramasından geçirildi.

DİJİTAL İSİMLENDİRMELER NEDEN RİSK SAYILIYOR?

Sivil havacılık kuralları gereği, uçak içi Wi-Fi, Bluetooth veya dosya paylaşım ağlarında tehdit veya şiddet iması taşıyan her türlü cihaz isimlendirmesi doğrudan güvenlik ihlali olarak değerlendiriliyor. Bu tür dijital şüphe durumlarında uçuş ekipleri, standart güvenlik prosedürleri kapsamında seferi iptal etme veya kalkış noktasına geri dönme yetkisini kullanıyor.