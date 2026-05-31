Altın fiyatları, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve ABD’den gelecek ekonomik verilerle yön arıyor. Gram altın ve ons altında sert dalgalanmalar sürerken, yatırımcıların gözü yaz aylarına çevrildi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global yayınında yaptığı değerlendirmede bayram sonrası açıklanacak verilerin piyasalar açısından belirleyici olacağını söyledi. Memiş, özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı ve merkez bankalarının faiz kararlarının yakından izleneceğini belirtti.

GRAM ALTINDA HAZİRAN BANDI VERİLDİ

Memiş’e göre gram altında Haziran ayı için 6.500-7.000 TL aralığı takip edilecek. Ons altında ise 4.400-4.800 dolar bandının öne çıktığını söyledi.

Uzman isim, ABD-İran hattından gelebilecek anlaşma haberinin piyasada yeni bir hareket başlatabileceğini belirtti. Memiş, böyle bir durumda gram altında 7.000 TL seviyesinin taban haline gelebileceğini ifade etti.

TEMMUZ VE AĞUSTOS İÇİN 8 BİN TL BEKLENTİSİ

Memiş, yılın devamında gram altında yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının yeniden 8.000 TL seviyesinin üzerine çıkabileceğini dile getirdi.

Yıl sonu için de beş haneli rakam ihtimalini gündeminde tuttuğunu aktardı. Ancak bu beklentinin jeopolitik gelişmelere, dolar kuruna ve merkez bankalarının kararlarına bağlı olduğunu vurguladı.

PETROL VE SAVAŞ GERİLİMİ PİYASAYI ETKİLİYOR

Memiş, savaş geriliminin sadece altını değil, petrol fiyatlarını da etkilediğini söyledi. Brent petrol için 94-99 dolar aralığını izlediğini belirten Memiş, gerilimin artması halinde petrol fiyatlarında daha sert yükselişlerin görülebileceğini kaydetti.

Bu tablo, altın yatırımcısı için yaz aylarında veri akışı ve siyasi haberlerin daha önemli hale geleceğini gösteriyor.

YATIRIMCI NEYE DİKKAT ETMELİ?

Memiş, 2026 yılını altın ve gümüşte “toplama yılı” olarak gördüğünü söyledi. Ancak bu değerlendirme doğrudan yatırım tavsiyesi değil. Altın fiyatları; dolar kuru, ons altın, faiz kararları, jeopolitik riskler ve iç piyasa koşullarına göre kısa sürede değişebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, özellikle kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcıların tek bir tahmine göre hareket etmemesi gerektiğini belirtiyor.