İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, gece saatlerinde Denizli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otobüste çıkan yangın sonucunda, 1'i bebek olmak üzere toplam 8 kişi yaşamını yitirdi ve 33 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.40 civarında Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Merdin yönetimindeki 45 BAH 834 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Feci olayda otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin'in yanı sıra yolculardan Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgızistan vatandaşı Gültilay Bığa yaşamını yitirdi. Ayrıca kazada Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen de hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Olay anında baba Civan Şen'in, bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi.

ANTALYA GÜZERGÂHINDAKİ KAZA DİKKAT ÇEKTİ

Ege Bölgesi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan güzergahlardan biri olan Aydın-Denizli Otoyolu'nda yaşanan bu kaza, Antalya yönüne seyahat eden yolcular arasında büyük üzüntü yarattı. İzmir-Antalya seferini yapan otobüslerin gece yolculuklarındaki güvenlik tedbirleri bir kez daha gündeme gelirken, ekiplerin bölgedeki detaylı incelemeleri devam ediyor.