Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşu ASELSAN, yeni nesil haberleşme ve uzay teknolojileri alanında stratejik bir adıma imza attı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile toplam bedeli 845 milyon ABD doları olan kapsamlı bir tedarik sözleşmesi imzalandı. Anlaşmanın odak noktasını, kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin modernizasyonu ile uydu ve uzay sistemlerinin geliştirilmesi oluşturuyor.

TESLİMATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İmzalanan dev bütçeli sözleşme kapsamında donanım ve sistem kurulumlarının takvimi de netleşti. ASELSAN'ın aktardığı verilere göre, geliştirilecek olan yeni nesil haberleşme altyapısı ve uzay sistemlerinin teslimat süreci 2026 yılından itibaren başlayacak. Bu projeyle birlikte mevcut kamu güvenliği ağlarının çok daha güvenli ve kesintisiz bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

YERLİ UZAY TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM

Son yıllarda savunma elektroniği ve haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma stratejisi yürüten Türkiye, bu sözleşmeyle uzay sistemleri alanındaki yerli üretim kapasitesini de artırmış olacak. Geliştirilecek olan milli uydu ve iletişim ağlarının, ülkenin veri güvenliğini sağlamada kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir eşik daha aşılmış olacak.