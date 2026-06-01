CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Güvenpark'taki bayramlaşma programının ardından beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretinde yaşanan müdahalenin nedenleri netleşti. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığına göre, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılması sırasında görevlilerle Özel arasında yaşanan gerginliğin temelinde protokol kurallarına uyulmaması yatıyor.

29 MAYIS'TA ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Olayın planlı bir resmi tören olmadığı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre, Anıtkabir Komutanlığı 29 Mayıs tarihinde Özel'in ekibiyle iletişime geçerek olası bir ziyaret için tedbir almak amacıyla planlarını sordu. Ancak Özel'in ekibinin bu soruya gelmeyecekleri yönünde yanıt verdiği öne sürüldü. Aynı görüşmede, Anıtkabir'e çelenk sunulacaksa resmi bir kurumsal yazının şart olduğu, aksi takdirde çelenkle gelinmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldığı belirtiliyor.

RESMİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ VE MÜDAHALE

Bayramlaşma günü resmi bir bildirim veya başvuru olmamasına rağmen, Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'e iki ayrı çelenkle gittiği ifade edildi. Ziyaret sırasında resmi başvuru eksikliği nedeniyle içeri girişlerde kısıtlı müsaade uygulandı. Sadece yetkili isimlerin kapıdan alınması öngörülürken, grubun bu kuralları zorlayarak içeri girdiği iddia ediliyor. Mozole bölümüne gelindiğinde ise Özel, cebinden çıkardığı ve üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan şeridi oradaki mevcut çelengin üzerine bırakmak istedi. Resmi bir tören olmaması sebebiyle görevli personel bu duruma müdahale etti.

ANITKABİR ÇELENK PROTOKOLÜ NASIL İŞLİYOR?

Anıtkabir'deki tören ve ziyaret kuralları katı bir yönergeye bağlı olarak yürütülüyor. Mevcut kurallara göre, mozoleye çelenk bırakma hakkı sadece önceden resmi yazıyla bildirimde bulunan kurumlara tanınıyor. Bu tür resmi törenlerde çelenkler bizzat görevli askerler tarafından mozoleye bırakılıyor ve ziyaretçiler saygı duruşunda bulunuyor. Bireysel ziyaretlerde ise vatandaşların yalnızca kendi çiçeklerini bırakmalarına izin veriliyor.

PERSONEL NEDEN SİVİL KIYAFETLİYDİ?

Müdahale eden görevlinin sivil kıyafetli olması kamuoyunda dikkat çekmişti. İddialara göre, o gün yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı çalışanlar evlerinden acil olarak göreve çağrıldı. Tedbir ve güvenlik amacıyla sivil kıyafetli personelin görevlendirilebildiği, müdahale eden kişinin yakasında resmi görevli olduğunu gösteren bir kameranın da bulunduğu aktarıldı. Özel'in ekibinin de bu kişinin Anıtkabir personeli olduğunu bildiği ifade ediliyor. Anıtkabir Komutanlığı'nın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması ise beklenmiyor.