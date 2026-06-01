İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'nde rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasına göre, belediye bünyesinde bir suç örgütü faaliyeti yürütüldüğü öne sürüldü. İmar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, müteahhitler ile bazı belediye yöneticileri ve personeli arasında rüşvet trafiği yaşandığı aktarıldı. Ayrıca belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı iddia edildi.

ŞİDDET VE USULSÜZ KAZANÇ İDDİALARI

Soruşturma dosyasında öne çıkan bir diğer iddia ise fiziksel şiddet vakaları oldu. Örgüt bağlantılı olduğu belirtilen bazı şüphelilerin, belediye hakkında eleştirel haber yapan veya sosyal medya paylaşımında bulunan kişileri darp ettiği bildirildi. Bunun yanı sıra, fiilen çalışmayan bazı kişilere maaş ve çeşitli ödemeler yapılarak kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi.

OPERASYONUN KAPSAMI NEDİR?

Söz konusu soruşturma, yalnızca mali usulsüzlükleri değil, imar rantından basın özgürlüğüne müdahaleye kadar geniş bir yelpazedeki organize suç iddialarını kapsıyor. Toplam 62 şüphelinin yer aldığı dosyada, 3 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin yurtdışında ve 5 şüphelinin yurtiçinde firari konumda bulunduğu açıklandı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında 3 belediye başkan yardımcısı, 1 önceki dönem ilçe siyasi parti başkanı, 6 müdür ve müdür vekili, 4 birim şefi, 6 imar ve ruhsat birimi teknik personeli, 3 iştirak yöneticisi ile çeşitli kademelerden idari çalışanlar bulunuyor. Ayrıca 16 firma sahibi müteahhit, 4 mimar ve 2 kamu dışı çalışanın da şüpheliler arasında olduğu duyuruldu. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.