İstinaf mahkemesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği mülakatta, partinin iç dinamikleri, Ekrem İmamoğlu'nun durumu ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL GÖRÜŞMELİ

Kuşoğlu, Türkiye'nin yeni küresel dinamiklere uyum sağlaması için öncelikle CHP'nin dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Mahkeme kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i telefonla aradığını aktaran Kuşoğlu, iki ismin yüz yüze gelerek ortak ekipler kurması gerektiğini savundu. Siyasetin klasik mantığının bittiğini belirten Kuşoğlu, küçük hesaplara takılmadan parti bütünlüğünün sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

KURULTAY İPTALİ PARTİ İÇİ DENGELERİ NASIL ETKİLİYOR?

İstinafın "mutlak butlan" gerekçesiyle verdiği iptal kararı, hukuken eski yönetimin yetkilerini tartışmaya açarak parti içinde fiili bir belirsizlik riski barındırıyor. Kuşoğlu'nun diyalog vurgusu, bu hukuki tablonun kurumsal bir krize dönüşmeden, partinin ana aktörleri arasındaki iletişimin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği zeminine dayanıyor.

İMAMOĞLU SÜRECİ VE SİLİVRİ DİNAMİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya kaldığı hukuki sürecin tamamen siyasi bir mesele olduğunu belirten Kuşoğlu, tüm partililerin bu süreçte dayanışma göstermesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca, Özgür Özel'in Silivri cezaevi ziyaretlerinin parti içinde bazı kesimlerde rahatsızlık yarattığına dair duyumları da dile getirdi.

DEVLET AKLI VE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Türkiye'deki seçim sisteminin işleyişine değinen eski milletvekili, devlet bürokrasisinin seçim sonuçları üzerinde yüzde 1-2 oranında bir etki yaratabildiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 40-50 bin üst düzey memurun doğrudan yürütmenin başı ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Kuşoğlu, siyasetteki zayıflamanın bürokratik devlet aklını daha belirgin hale getirdiğini aktardı. Kurumlar ve iktidar partisi içindeki güç mücadelelerinin, CHP'ye yönelik müdahalelere zemin hazırlamış olabileceğini savundu.

OLASI CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Partinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Kuşoğlu, adayın Mansur Yavaş, Özgür Özel veya bir başka isim olabileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki liderlik vizyonuna da değinen Kuşoğlu, eski genel başkanın hırslı bir profil çizmediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesinde görevi devretmek için arayışlarda bulunduğunu ve bu kapsamda Özgür Özel ismini de değerlendirdiğini sözlerine ekledi.