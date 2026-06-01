İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre, 9 günlük tatil süresince Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Çiftçi, milyonlarca vatandaşın bayram ziyaretleri için yollara çıktığını belirterek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplam 334 bin 17 personelin bayram boyunca görev yaptığını söyledi. Trafik güvenliği için ise 66 bin 481 personel ile 49 bin 826 ekip aracının sahada denetim yaptığı bildirildi.

"Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik" diyen Çiftçi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

2026 EN DÜŞÜK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI YIL OLDU

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları arasında en düşük can kaybının yaşandığı dönem olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı şöyle:

2016: 117 kişi

2018: 148 kişi

2021: 87 kişi

2023: 110 kişi

2024: 71 kişi

2026: 70 kişi

ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 45,1 AZALIŞ

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre, önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinin ortalamasıyla karşılaştırıldığında ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yerindeki can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş yaşandı.

Çiftçi açıklamasında, "Hedefimiz tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.