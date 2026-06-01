Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu, yarın düzenlenmesi planlanan grup toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na resmi başvuruda bulundu. BirGün'ün aktardığı habere göre, yapılan müracaatta Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştireceği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, toplantının planlandığı gibi yapılacağını vurguladı. Özel, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını belirterek, Meclis çalışmaları devam ederken dahi sözlü çağrıyla toplanılabileceğini hatırlattı. Özel, "13.30'daki grup toplantısı ilan edildiği gibi yarın yapılacak" ifadelerini kullandı.

PARTİ İÇİNDE FARKLI TALİMATLAR MI VAR?

Öte yandan, milletvekillerine Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen bir yazıda sürecin farklı işlediği öne sürüldü. Söz konusu metinde, toplantı tarihinin henüz netleşmediği ve yeni bir talimat verilene kadar TBMM CHP

Grup Genel Kurulu'nun toplanmayacağı kaydedilmişti. Bu çelişkili açıklamalar, toplantının yapılıp yapılmayacağına dair kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek adına Meclis Başkanlığı'na yapılan resmi başvuruyla netlik kazanmış oldu.