Türkiye siyasetinde son dönemde milletvekili transferleriyle ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, gözler bu kez yerel yönetimlere çevrildi. Gazeteci Hacı Yakışıklı, yaptığı açıklamalarla belediyeler cephesinde önemli siyasi değişimlerin yaşanabileceğini öne sürdü.

"Asıl sürpriz büyükşehir belediyelerinde"

Katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Yakışıklı, önümüzdeki dönemde yalnızca milletvekili geçişlerinin değil, belediyeler üzerinden de dikkat çeken siyasi gelişmeler yaşanacağını savundu.

İsim vermekten özellikle kaçınan Yakışıklı, bir büyükşehir belediyesinin AK Parti saflarına katılacağını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekili geçişleri de olacak ama esas sürpriz büyükşehirlerde. İsim vermeyeyim; kesinlikle bir büyükşehirin AK Parti'ye geçtiğini göreceksiniz. Bir büyükşehir kesin olacak."

Bu açıklama, Ankara kulislerinde hangi büyükşehir belediyesinin kastedildiğine yönelik farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

İkinci büyükşehir için de iddia ortaya atıldı

Yakışıklı, kulislerde konuşulan hareketliliğin tek bir belediyeyle sınırlı olmadığını da ileri sürdü. İkinci bir büyükşehir belediyesiyle ilgili siyasi görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Yakışıklı, bu sürecin henüz AK Parti Genel Merkezi aşamasına gelmediğini ancak ilgili şehirde yoğun şekilde konuşulduğunu belirtti.

"Diğer bir büyükşehir de gündeme geldi diyeyim. Genel merkezde henüz netleşmedi ama şehir içinde çok konuşuluyor. Bu işler önce şehirde başlar, sonra genel merkeze gider."

Resmi açıklama yapılmadı

Yakışıklı'nın açıklamalarında hangi büyükşehir belediyelerinin kastedildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili AK Parti veya muhalefet partileri tarafından da şu ana kadar resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

Söz konusu değerlendirmeler, gazeteci Hacı Yakışıklı'nın siyasi kulislere ilişkin iddiaları niteliğinde olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmış bilgiler değildir. Önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelerin siyasi gündemi şekillendirmesi bekleniyor.