Şans Topu'nun 5 Temmuz 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar Milli Piyango'nun resmi platformlarında yayımlandı. Büyük ikramiye tutarı ise 19 milyon 660 bin 957 TL olarak açıklandı.

İşte kazandıran numaralar

Ana numaralar: 2 - 7 - 24 - 30 - 32

Şans Topu: 12

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce vatandaş kuponlarını kontrol etmeye başladı. İkramiyelerin dağılımı ve kazanan kişi sayısına ilişkin detayların ise Milli Piyango tarafından yayımlanacak resmi sonuç raporunda yer alması bekleniyor.

Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgilerine Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.