Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey askeri ve siyasi yetkililer ile çok sayıda din adamı katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanını dolduran kalabalık, ellerinde İran bayraklarıyla cenaze namazına iştirak etti.

Törende sert ifadeler

Cenaze namazı öncesinde yapılan konuşmalarda ABD karşıtı sloganlar atılırken, konuşmacılardan biri Donald Trump'a yönelik açık ifadeler kullandı. Kalabalığın "Kutsal liderimizin intikamı" sloganları attığı sırada konuşan din adamı, Trump'ın öldürülmesi gerektiğini öne süren sözler sarf etti.

Söz konusu ifadeler, törende bulunan kalabalık tarafından sloganlarla desteklenirken, konuşma uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.

Veda töreni düzenlenecek

İranlı yetkililerin açıklamasına göre cenaze programı kapsamında başkent Tahran'da bir veda töreni daha gerçekleştirilecek. Ardından Hamaney'in naaşının Kum kentine götürülerek burada toprağa verileceği belirtildi.

Trump'a yönelik tören sırasında dile getirilen suikast çağrısına ilişkin ise ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.