Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde sık sık değişen pompa fiyatlarına bir yenisinin daha eklenmesi beklenirken, özellikle motorin kullanan araç sahipleri yeni zam haberiyle birlikte maliyet artışıyla karşı karşıya kalacak.

Salı Günü Pompa Fiyatlarına Yansıyacak

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1,31 liralık artışın salı günü itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Zamla birlikte yeni fiyatlar pompaya doğrudan yansıyacak.

Motorin 66 Liraya Yaklaşıyor

Yapılacak artışın ardından motorin fiyatlarının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 66 lira seviyesine yaklaşacağı belirtiliyor. Fiyatlar, illere ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Maliyetler Artıyor

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra döviz kurundaki hareketliliğin de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Motorin fiyatlarındaki artışın, başta lojistik ve taşımacılık sektörü olmak üzere birçok alanda maliyetleri yükseltmesi beklenirken, zamların ürün ve hizmet fiyatlarına da dolaylı olarak yansımasından endişe ediliyor. Vatandaşlar ise akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.