Vali ile milletvekili arasında 'tayt' polemiği: Meclis'ten sosyal medyaya taşındı

MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emekli ve memurların Temmuz zam hesabı değişti: İşte yeni hesaplama

Yetkililer, özellikle yaz aylarında doğa yürüyüşü yapan vatandaşların zorlu parkurlarda dikkatli olmaları, tek başlarına hareket etmemeleri ve olası acil durumlar için iletişim imkanlarını yanlarında bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Mehmet B.'nin ayağında kırık olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sedyeye alınarak sarp ve engebeli araziden ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından güvenli bölgeye taşındı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ormanlık ve engebeli arazide yürütülen arama çalışmaları sonucunda ekipler kısa sürede yaralıya ulaştı.

Alanya turizminde dönüşüm zamanı! Vali Şahin ve Baraner'den ortak mesaj

Düşmenin etkisiyle ayağında kırık oluşan ve bulunduğu noktadan hareket edemeyen Mehmet B., cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Ekşili Mahallesi'ndeki Kocaçay Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Doğayla iç içe vakit geçirmek ve şelaleyi görmek amacıyla bölgeye gelen Mehmet B., patika yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.