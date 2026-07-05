Kaza, saat 13.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonunu kullanan C.A. (58), çöp toplama çalışması yaptığı sırada yol üzerinde bulunan Feyzullah Yeşilyaprak'ı fark edemedi.

Kamyonun tekerleğinin altında kalan yaşlı adam, aracın bir süre sürüklemesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feyzullah Yeşilyaprak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi duyan yakınları olay yerine gelirken, yaşananlar çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yeşilyaprak'ın cenazesi Mudanya Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından çöp kamyonunun sürücüsü C.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı.

Soruşturma Başlatıldı

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri de incelemeye alındı. Yetkililer, belediye araçlarının görev yaptığı bölgelerde hem sürücülerin hem de yayaların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.