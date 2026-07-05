Kaza, saat 13.30 sıralarında Seydişehir-Beyşehir kara yolu üzerindeki Kavak Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Baki yönetimindeki 34 SZ 6259 plakalı otomobil ile İbrahim Ünal idaresindeki 35 U 3697 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü Araçta Sıkıştı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Ünal, aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından titizlikle yürütülen kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan Ünal, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada ayrıca otomobil sürücüsü Eren Baki ile araçlarda bulunan Mine Teke, Mehmet Basdas ve Aytekin Köse de yaralandı.

1 Yaralının Hayati Tehlikesi Bulunuyor

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Ünal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle kavşaklarda hız sınırlarına uyulması ve sürücülerin geçiş önceliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.