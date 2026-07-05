MHP Alanya İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, kongrelerin yalnızca yönetimlerin belirlendiği organizasyonlar olmadığını belirterek, bu toplantıların dava bilincinin tazelendiği, teşkilat ruhunun güçlendiği ve ortak hedeflerin yeniden ortaya konduğu önemli buluşmalar olduğunu ifade etti.

Başkan, MHP'nin en büyük gücünü milletle kurduğu gönül bağı ve teşkilatların özverili çalışmalarından aldığını belirterek, Alanya teşkilatının bugüne kadar sergilediği çalışmaların yeni dönemde de aynı kararlılıkla süreceğine inandığını dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" mesajı

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna da değinen Abdurrahman Başkan, bu anlayışın huzur, güven ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesini amaçladığını söyledi. Başkan, söz konusu yaklaşımın Türkiye'nin geleceğine yönelik güçlü bir devlet vizyonunu yansıttığını ifade etti.

"Alanya'yı 82 plakaya kavuşturacağız"

Konuşmasının dikkat çeken bölümünde Alanya'nın il olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan, ilçenin il statüsüne kavuşmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

"Alanya'nın hak ettiği konuma ulaşması için gerekli girişimleri kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Başkan, il olma süreciyle birlikte Alanya'nın "82" plaka koduna kavuşması hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

"MHP'yi yeniden güçlü konuma taşıyacağız"

MHP'nin Alanya'da yeniden en güçlü siyasi yapılardan biri olmasını hedeflediklerini belirten Abdurrahman Başkan, bunun güçlü teşkilat yapısı, birlik ve beraberlik anlayışı ile vatandaşlarla kurulacak güçlü iletişim sayesinde mümkün olacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda önceki dönem ilçe başkanı ve yönetimine teşekkür eden Başkan, kongrede seçilecek yeni yönetime başarılar dileyerek, kongrenin Alanya, MHP teşkilatı ve Türk milleti için hayırlı olmasını temenni etti.