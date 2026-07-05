EDİRNE'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finaline yükselen isimler belli oldu. Er Meydanı'nda rakiplerini mağlup eden Feyzullah Aktürk ile Erkan Taş, altın kemer için finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivan kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren karşılaşmaların ardından finale yükselen iki isim belli oldu.

Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş Finalde

Yarı final müsabakasında 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş'ı mağlup eden Feyzullah Aktürk, adını finale yazdırdı. Günün diğer yarı finalinde ise Erkan Taş, güçlü rakibi Seçkin Duman'ı yenerek başpehlivanlık finaline yükseldi.

Finale Gelene Kadar Dev Rakipleri Elediler

Finalistlerden Erkan Taş, son 32 turunda İsmail Balaban, son 16 turunda Mehmet Yeşil, çeyrek finalde Ali Gürbüz ve yarı finalde Seçkin Duman'ı mağlup ederek finale ulaştı.

Feyzullah Aktürk ise son 32 turunda Mustafa Batu, son 16 turunda Yıldıray Pala, çeyrek finalde Orhan Okulu ve yarı finalde Mustafa Taş'ı eleyerek altın kemer mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Protokolden Yoğun İlgi

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final karşılaşmalarını izlemek üzere Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Sarayiçi Er Meydanı'ndaki yerini aldı.

Gözler şimdi, Türk güreşinin en prestijli organizasyonunda altın kemerin yeni sahibini belirleyecek olan Feyzullah Aktürk - Erkan Taş finaline çevrildi.