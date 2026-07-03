Bir insan ilk, orta ve liseyi Alanya’da bitirmişse, annesinin mezarı buradaysa, nüfus kütüğü Alanya’da ise, jeoloji mühendisi ve oyuncu en küçük kardeşi Ali Ertan Güney bu kentte doğduysa, kendini Alanya’ya ve Alanya halkına borçlu hissediyor.

Bugüne kadar, araştırmaya dayalı 7 kitabım yayınlandı. 48 yıldır yaşadığım Ankara’ya, “Ankara’nın Aşına Bak” adlı kitabımla (https://shop.pangeakultur.com.tr/tr/ankara-nin-asina-bak) gönül borcumu nasıl ödediysem, Alanya’ya da bu gönül borcumu ödemek istiyorum.

Alanya’nın geleneksel yöresel yemeklerini bir kitapta toplamak amacıyla, önce Yeni Alanya Gazetesi’nden destek istedim. Proje boyunca tüm gelişmeleri takip etmek ve Alanyalılara ulaştırmak için, eminim ki değerli katkılarını esirgemeyecektir.

Bu vesileyle, yayıncım sayın Süleyman Bolat ile gerekli hazırlıkları başlatarak bir yol haritası çizdik; buna göre, ev hanımlarından profesyonel aşçılara, internette Alanya yemeklerini tanıtanlar ile eşgilik düğünü yemekçilerine, esnaf lokantası işletenlerden, hobisi yemek pişirmek olan vatandaşlara kadar geniş bir yelpazeye yayılarak, herkesin katılımını sağlamayı amaçladık.

Bu konuda aldığımız bazı kararlarda; katılımcılar en az 1, en fazla 3 yemek ile kitapta yer alabilecek. Katılımcıların yemek malzemeleri kendilerine ait olacaktır. Yemeğin hazırlanması ve pişirilmesinde ortak bir yer (ev, otel, restoran, bahçe vb) belirlenecek, hazırlık aşaması ve pişirilen yemekler tarafımızdan, o anda fotoğraflanacaktır.

KİTAP BASKI ÜCRETİ VE İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİNDEN ÜCRET ALINMAYACAKTIR

Takdir edersiniz ki kuşe kağıt, renkli baskı, editörlük, kapak ve mizanpaj ücretlerinin karşılanabilmesi için önceliğimiz, kitap hazır olduktan ve basıma geçmeden önce, yayınevi iban numarasına 1 kitap için belirlenen satış fiyatından yüzde 50 indirimli, en az 20 kitap bedelinin yatırılması sonrası, kitapların katılımcılara teslimidir. Bu kitapların alınması zorunludur. Bunun için, her katılımcıyla ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Katılımcıların, daha sonra ve daha fazla kitap talep etmesi durumunda, yayınevi satışı aynı şartlarda gerçekleştirecektir.

KATILIMCININ YÜZDE 50 KÂRLA SATTIĞI HER KİTAP BEDELİ KENDİSİNE AİTTİR

Kitap elinize geçtikten sonra, yayınevi tarafından düzenlenecek toplu imza gününe Alanya halkı ve katılımcı yakınları katılacak, herhangi bir stant ücreti alınmayacaktır (Katılımcının kitabını satması veya hediye etmesi sorumluluğu kendilerine aittir). Kitap, konunun gündemde kalması bakımından, daha sonra yayınevi sitesinde satışa çıkarılacak, ancak katılımcılara telif ödemesi yapılmayacaktır.

BU PROJEYE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Bunun için, “[email protected]” adresine mail atarak, aşağıdaki soruları cevaplandırmanız yeterlidir.

* Adı Soyadı

* Doğum tarihi ve yeri

* Kısa özgeçmişi

* Mesleği

* Cep telefonu ve mail adresi

* Katılmak istediği yemek adları (En az 3, en fazla 5 isim bildiriniz. Katılımcıların aynı yemekleri bildirmesi ve çakışması durumunda, yemeklerin belirlenmesinde, katılımcının da görüşü alınarak yayınevi önerisi geçerli olacaktır.)

SON KATILIM TARİHİ: 20 TEMMUZ 2026

Değerli Alanyalılar, kitaba destek olan kişi ve kuruluşlara, kitap sonundaki “teşekkür” edilecek, toplu kitap almak isteyen derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, özel veya kamu kurumlarına yayınevi tarafından, talep sayısına göre indirimli sağlanacaktır.

Tüm Alanyalılara, destekleri için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım (Temmuz ayı boyunca Alanya’da olup, ön çalışmalara katılacağım, kitabın tamamlanmasının, muhtemelen eylül-ekim aylarında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Yazımın başlığı, kitap adı olarak düşünülmektedir.)