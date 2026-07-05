İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Ürkmez İpekkum Plajı'nda yaşandığı belirtilen olay, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerle gündem oldu. İddiaya göre yaşlı bir kadın, plajda oturan başörtülü anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü saldırıda bulundu.

Görüntülerde saldırgan olduğu öne sürülen kadının, anne ve kıza yüksek sesle hakaret ettiği, "Defolun gidin. Yallah" ve "Sen kimsin lan" şeklinde ifadeler kullandığı duyuluyor. Tartışma sırasında kadının elindeki sahil sandalyesini yere fırlattığı anlar da kameraya yansıdı.

Olay sırasında mağdur kadınlardan biri yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alırken, diğerinin eşyalarını toplayarak bölgeden uzaklaşmak istediği görüldü. Görüntülerde kayıt yapan kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek annesine seslendiği anlar da yer aldı.

Kayda yansıyan görüntülerde saldırgan kadının, anne ve kıza yönelik "Buralar bizim" diye bağırdığı da duyuldu. Olay sırasında plajdaki diğer vatandaşların yaşananları şaşkınlıkla izlediği görüldü.

Olayın neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yaşanan olaya tepki gösterdi. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.