Kepez Kaymakamlığı binasında silahla ateş açtıktan sonra bir odaya kapanan şüpheli, polis ekiplerinin saatler süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasında yaşanan silahlı kriz, günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Edinilen bilgilere göre M.Y. isimli şüpheli, Kepez Kaymakamlığı hizmet binasına girerek silahla ateş açtı. Silah seslerinin ardından bina içinde büyük panik yaşanırken, vatandaşlar ve kamu personeli kısa sürede tahliye edildi.

KAYMAKAMLIK BİNASINDA PANİK YAŞANDI

Olayın saat 11.00 sıralarında yaşandığı belirtiliyor. İlk belirlemelere göre bina içinde peş peşe silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Kepez Kaymakamlığı çevresi güvenlik çemberine alınırken, bazı yollar da kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı.

Binada işlem için bulunan çok sayıda kişi apar topar dışarı çıkarıldı. Resmi işlemler bir süre tamamen durdu. Özellikle kamu binasında yaşanan bu olay, bölgede hem çalışanlarda hem de vatandaşlarda ciddi tedirginlik yarattı. Kepez gibi gün içinde yoğun hareketliliğin olduğu bir noktada yaşanan silahlı kriz, çevrede bekleyenlerin de uzun süre endişeyle gelişmeleri takip etmesine neden oldu.

ŞÜPHELİ BİR ODAYA KENDİNİ KİLİTLEDİ

İddiaya göre silahlı şüpheli, ateş açtıktan sonra bina içindeki bir odaya girip kapıyı kilitledi. Dışarı çıkmayı reddeden M.Y. ile polis ekipleri arasında uzun süren bir müzakere başladı. O sırada özel harekat polisleri binanın çevresinde önlem aldı, müzakereci ekipler ise şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

İş uzadı. Binanın önünde bekleyen kalabalık da büyüdü.

4,5 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Yaklaşık 4,5 saat süren ikna görüşmelerinin ardından şüpheli elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Sağlık kontrolü için ambulansa alınan zanlı, daha sonra emniyete götürüldü. Olayda ilk aşamada can kaybına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Soruşturmanın, şüphelinin kaymakamlık binasına neden silahla geldiği ve neyi hedeflediği sorularına yanıt arayacağı belirtiliyor.

KORKU FİLMİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri de gündeme geldi. Bazı haberlerde, şüphelinin bina içinde silahla ilerlediği ve ateş açtığı anların kayıtlara yansıdığı aktarıldı. Görüntüler, kamu binasında yaşanan tehlikenin boyutunu daha net ortaya koydu. Bu nedenle olay sadece Antalya'da değil, ülke genelinde de dikkat çekti.

ANTALYA'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE SORUŞTURMA

Olay sonrası emniyet birimlerinin binada ve çevresinde detaylı inceleme yaptığı öğrenildi. Şüphelinin ifadesi, silahın ruhsat durumu, binaya giriş şekli ve olası bağlantıları soruşturmanın ana başlıkları arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında güvenlik önlemlerinin yeterliliği de bu olayla birlikte yeniden tartışmaya açıldı.

Antalya Kepez Kaymakamlığı silahlı saldırı olayı, özellikle resmi kurumlarda güvenlik kontrolünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaş açısından bakıldığında ise, sıradan bir resmi işlem günü bir anda büyük bir krize dönüştü. Sabah evrak işi için binaya gelen biri, birkaç dakika sonra tahliye anonsu ve silah sesleriyle karşı karşıya kaldı. Bu tarafı, olayın en sarsıcı kısmı belki de.

Yetkililerden gelecek yeni açıklamalarla olayın perde arkası daha da netleşecek.