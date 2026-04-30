Kamuda tasarruf tedbirleri doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni bir kesinti kararı uygulamaya alındı. Mayıs ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, fondaki devlet katkı payı yüzde 1 seviyesinden yüzde 0,5'e düşürüldü. Ekonomi yönetiminden alınan bilgilere göre, 2025 yılı itibarıyla büyüklüğü 600 milyar lirayı aşan fonda işçi ve işveren paylarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Mevcut sistemde fona işçiden yüzde 1, işverenden yüzde 2 kesinti aktarılmaya devam ediyor. Devletin kendi ödediği katkı payının yarı yarıya azaltılması, fona aylık bazda giren toplam kaynak miktarında yavaşlamaya neden olacak.

UZMANLARDAN UZUN VADE UYARISI

Kararın ardından ekonomi çevrelerinden çeşitli değerlendirmeler geldi. Ekonomist İris Cibre'nin aktardığına göre, fonun önemli bir kısmı halihazırda işbaşı eğitim programı ve kısa çalışma ödeneği gibi isimler altında işveren desteği olarak kullanılıyor. Cibre, mevcut işsizlik ödemelerinin anlık olarak değişmeyeceğini ancak fon gelirindeki azalmanın ilerleyen dönemlerde işsizlik maaşlarına ve artış oranlarına etki etmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti. Yetkililer de halihazırda maaş alanların ödemelerinde bir kesinti olmayacağını teyit etti.

ALANYA'DAKİ TURİZM İŞÇİLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu ulusal düzenleme, özellikle turizm sezonunun bitişiyle kış aylarında işsizlik ödeneğine başvuran binlerce turizm çalışanına ev sahipliği yapan Alanya için muhtemel etkiler barındırıyor. Sezonluk otel ve hizmet sektörü personeli, kış dönemini bu fondan aldıkları destekle geçiriyor. Fonun büyüme hızındaki yavaşlamanın, ileriki yıllarda maaş iyileştirmelerini baskılaması durumunda yerel ekonomideki kış ayları satın alma gücü yakından takip edilecek.

GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI VE TUTARLARI

İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için kendi isteği dışında işten ayrılmak, son 120 gün kesintisiz hizmet akdine tabi olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. 2026 yılı güncel verilerine göre son 4 ay asgari ücretle çalışanlar 13.111 TL 72 kuruş, brüt 55.000 TL ile çalışanlar 21.833 TL 02 kuruş, brüt 80.000 TL ile çalışanlar ise tavan tutar olan 26.223 TL 44 kuruş ödenek alıyor. Prim gün sayısına bağlı olarak ödemeler 180 gün ile 300 gün arasında değişiyor.