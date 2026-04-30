Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre, İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in kendi adını taşıyan vakfının İstanbul merkezli kuruluş işlemleri resmi olarak sonuçlandı. Yönetim kadrosu ve organizasyon şeması büyük ölçüde netleşen vakfın, kısa süre içinde sahaya inerek faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

KADIN VE GENÇLERE YÖNELİK PROJELER

Yeni kurulan vakfın ana odak noktasında gençler ve kadınların yer alacağı bildirildi. Kurum bünyesinde eğitim destekleri, burs programları ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Toplumsal yaşamda kadın rolünün güçlendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenmesi de vakfın öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

DÜŞÜNCE KURULUŞU GİBİ ÇALIŞACAK

Sadece sosyal yardımlarla sınırlı kalmayacak olan vakfın, ilerleyen dönemde bir düşünce kuruluşu formatında da faaliyet göstereceği öne sürüldü. Akademik raporlar, saha araştırmaları ve politika önerileri geliştirerek kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Akşener'in bu adımla birlikte kamuoyundaki görünürlüğünü yeniden artıracağı değerlendiriliyor.

ALANYA KAMUOYUNUN BEKLENTİLERİ

Ulusal çapta yankı uyandıran bu gelişme, Alanya siyaset ve sivil toplum çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle ilçedeki gençlik ve kadın derneklerinin, vakfın sunacağı olası burs ve proje desteklerinden nasıl yararlanabileceği merak konusu oldu. Vakfın resmi tanıtımının ve ilk etkinlik takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.