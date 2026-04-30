Sivas-Ankara kara yolu üzerindeki Karşıyaka kavşağında saat 18.00 sularında seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Aktarılan bilgilere göre, Tuncay Gün idaresindeki 15 PC 045 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu erken fark eden sürücü aracı hemen terk ederek güvenli bir noktaya uzaklaştı.

MÜDAHALE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Çevredeki vatandaşların ve sürücünün acil durum ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı otomobil ise müdahaleye rağmen tamamen kullanılamaz duruma geldi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU VE OLASI YANSIMALAR NELER?

Aracının yanışını gözyaşları içinde izleyen sürücü Tuncay Gün'ü, olay yerinde görevli bir polis memuru teselli etti. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Uzmanlar, ani motor yangınlarına karşı periyodik araç bakımlarının aksatılmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle Alanya gibi hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bölgelerden uzun yola çıkacak sürücülerin, benzer teknik arızalara karşı araçlarında mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurması olası tehlikelerin önüne geçilmesi adına dikkat çekiyor.