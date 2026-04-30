Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis suçlarına yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu belirlenen şebekeye yönelik baskınlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin altı ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu harekete geçildi. Niğde merkezli olarak Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı girildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden üçü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

DEV MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında zanlılara 7258 sayılı kanuna muhalefet, örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerin bir şirketten bahis sitesi altyapısı kiralayarak 26 farklı yasa dışı kumar sitesini yönettikleri tespit edildi. Güvenlik güçleri, şebeke üyelerine ait 2 bin 623 adet banka ve kripto varlık hesabına bloke işlemi uyguladı.

Bununla birlikte 4 şirket ve bu şirketlere ait hisseler, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araçtan oluşan toplam 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru da ele geçirildi.

ALANYA GİBİ TURİZM BÖLGELERİNDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ülke genelinde dijital suç ağlarına yönelik gerçekleştirilen bu tür geniş çaplı müdahaleler, finansal hareketliliğin yüksek olduğu Alanya gibi turizm merkezlerinde de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi, yerel ekonominin korunması açısından muhtemel etkiler taşıyor.

Yetkililer, siber suç şebekelerine göz açtırılmayacağını vurguladı. İçişleri Bakanlığı, haksız kazanç sağlayan suç örgütlerine yönelik mücadelenin ilgili kurumların koordinasyonuyla kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.