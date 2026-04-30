Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez’deki Kütükçü Su Tesisi çalışması nedeniyle saatler sürecek kesinti olacağını duyurdu

Antalya’da planlı su kesintisi ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde bulunan Kütükçü Su Üretim Tesisi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, çalışma süresince bazı mahallelerde tam kesinti, bazı bölgelerde ise su basıncında ciddi düşüş yaşanacak.

KESİNTİ SAATLERİ NETLEŞTİ

Planlamaya göre kesinti, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Çalışmaların 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10.00’a kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle gece başlayacak kesinti öncesinde vatandaşların önceden su depolaması gerektiğini vurguladı.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK

Antalya Kepez su kesintisi mahalle listesi de paylaşıldı. Açıklamaya göre kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Ünsal, Ahatlı, Fabrikalar, Erenköy, Atatürk, Barış, Yeni Emek, Gündoğdu, Kuzeyyaka, Kütükçü, Ayanoğlu, Şelale, Zeytinlik, Altıayak, Varsak Esentepe, Demirel, Gaziler, Fevzi Çakmak, Göçerler, Fatih, Santral, Kepez, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim.

VATANDAŞA UYARI: ÖNLEMİNİZİ ALIN

Kesintinin gece saatlerinde başlaması nedeniyle özellikle sabah saatlerinde su ihtiyacı yaşayabilecek vatandaşların şişe, bidon ve depo hazırlığı yapması öneriliyor. Apartmanlarda hidrofor kullanan sistemlerde de basınç sorunu yaşanabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması durumunda suyun daha erken verilebileceğini, ancak aksaklıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.