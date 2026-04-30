On Hotels Alanya Belediyespor Yıldız Erkek Voleybol Takımı, Türkiye finalleri yolunda kritik bir viraja giriyor. 1-2-3 Mayıs tarihlerinde Mersin’de oynanacak grup karşılaşmalarında mücadele edecek olan temsilcimiz, güçlü rakipler karşısında sahaya çıkacak.

ZORLU RAKİPLERLE KARŞILAŞACAK

Alanya temsilcisi, grup aşamasında Adana, Mersin ve Antakya (Hatay) ekipleriyle karşı karşıya gelecek. Bölge şampiyonlarının yer aldığı grupta, her maçın büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Teknik ekip, rakiplerin analizini yaparken oyuncuların da bu zorlu sürece hazır olduğu belirtiliyor.

HEDEF: TÜRKİYE FİNALLERİ

Sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla Antalya şampiyonu olan Alanya Belediyespor, aynı başarıyı Mersin’de de sürdürmeyi hedefliyor. Takımın ana hedefi ise gruptan çıkarak Türkiye finallerine adını yazdırmak.

Bu hedef doğrultusunda antrenman temposunu artıran genç sporcular, sahaya kazanma odaklı çıkacak.

TAKIMDA MORALLER YÜKSEK

Turnuva öncesi takım içinde motivasyonun yüksek olduğu gözlenirken, oyuncuların birbirine olan uyumu teknik heyeti memnun ediyor. Alanya’yı temsil etmenin sorumluluğunu taşıyan sporcular, sahada en iyi performanslarını ortaya koymayı amaçlıyor.

“SPORCULARIMIZA GÜVENİYORUZ”

Alanya Belediyespor Kulüp Müdürü Serdar Esen, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, “Antalya’da elde ettiğimiz başarıyı Türkiye sahnesine taşımak istiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

ALANYA’NIN GÖZÜ MERSİN’DE

Alanyalı sporseverler de genç voleybolculardan gelecek güzel haberleri bekliyor. Başarılı sonuçlar, hem kulüp hem de kent adına önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

Genç sporcuların performansı, Alanya’da altyapı sporlarına verilen önemin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.Cemali Aydınoğlu