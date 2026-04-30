Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarından ücret alınmayacak. İHA'nın aktardığı habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki ulaşım ağında vatandaşlara ücretsiz hizmet verileceğini bildirdi.

Alınan karar doğrultusunda, belediyenin özmal araçları ile iştiraklerine ait otobüsler resmi tatil boyunca bedelsiz yolcu taşıyacak. Ücretsiz ulaşım ağına şehir içi ulaşımın önemli bir parçası olan raylı sistemler ve nostalji tramvayı da dahil edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA KARŞI ÖNLEM

Resmi tatil olması sebebiyle şehir merkezinde, sosyal yaşam alanlarında ve etkinlik güzergahlarında ciddi bir insan hareketliliği öngörülüyor. Yetkililer, alınan bu kararla birlikte özel araç kullanımını azaltarak olası trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi ve vatandaşları toplu taşımaya teşvik etmeyi hedefliyor.

ALANYA'DAKİ YANSIMALARI NELER OLACAK?

İl genelini kapsayan ulaşım kararı, Alanya'da yaşayan ve günlük hayatında toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle 1 Mayıs tatilini Antalya kent merkezinde geçirmek isteyen veya ilçe içindeki büyükşehir denetimli otobüs ağını kullanacak olan Alanyalıların bu hizmetten doğrudan faydalanması bekleniyor.