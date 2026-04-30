Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre, ödemeler saat 18.00'den itibaren üreticilerin kullanımına sunulacak.

ÖDEME KALEMLERİ VE DETAYLAR

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, destek paketinde en büyük payı küçükbaş hayvancılık aldı. Kuzu ve oğlak yetiştiricilerine toplam 1 milyar 208 milyon 231 bin lira ödenecek. Bunun yanı sıra zirai don desteği için 93 milyon 200 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 30 milyon 735 bin lira ve hayvan gen kaynakları için 20 milyon 459 bin liralık bütçe ayrıldı.

Kimlik numarasının son hanesi "0" ile vergi kimlik numarasının sonu "0, 1, 3, 5, 7, 9" olan üreticilerin küçükbaş hayvancılık destekleri bugün hesaplara geçecek. Diğer tüm destekleme ödemeleri ise tek seferde yine bugün saat 18.00'de yatırılmış olacak.

ALANYA TARIMINA OLASI YANSIMALARI

Alanya ve çevresinde örtüaltı üretim ile kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan çok sayıda çiftçi bulunuyor. Özellikle kış ve ilkbahar aylarında risk oluşturan hava şartları nedeniyle verilen zirai don desteği ve kırsal kalkınma ödemeleri, bölge üreticisinin finansal döngüsü için büyük önem taşıyor. Bakan Yumaklı'nın "Anadolu'nun kadim üretim geleneğini destekliyoruz" vurgusuyla duyurduğu bu kaynak aktarımının, yerel tarım ekonomisini hareketlendirmesi ve Alanyalı üreticilere de önemli bir girdi sağlaması bekleniyor.