EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan “kademeli emeklilik çıkacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara kulislerinde beklenti sürüyor ancak şu an için yürürlüğe girmiş resmi bir düzenleme bulunmuyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bir günle ya da birkaç ayla kaçıran milyonlarca çalışan, son dönemde yeniden gündeme gelen kademeli emeklilik başlıklarını yakından izliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, mevcut sistemde oluşan sert geçiş nedeniyle yeni bir düzenleme beklentisini yüksek sesle dile getiriyor.

Ancak bugün itibarıyla tablo net: Kademeli emeklilik yasalaştı demek için erken. Konuya ilişkin beklenti güçlü olsa da, resmi başvuru süreci başlamış değil. Bu yüzden “başvurular açıldı”, “yaş tablosu kesinleşti” ya da “tarih belli oldu” gibi paylaşımlara temkinli yaklaşmak gerekiyor.

MEVCUT SİSTEMDE SINIR NEREDE?

Sosyal güvenlik sisteminde en çok tartışılan başlık, 8 Eylül 1999 tarihi. SGK’nın EYT düzenlemesine ilişkin duyurusuna göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar yaş şartı aranmaksızın EYT kapsamına alınmıştı. Bu tarihten sonra işe başlayanlar ise mevcut mevzuatta yaş şartına tabi olmaya devam ediyor.

İşte tartışmanın düğüm noktası da burada. Aynı iş kolunda çalışan iki kişi arasında, sadece sigorta başlangıç tarihindeki kısa fark nedeniyle emeklilik süresinin yıllarca uzaması, kamuoyunda “adalet” tartışmasını büyütüyor. Alanya’da da özel sektör çalışanından esnafa kadar çok sayıda kişi, bu farkın günlük hayatı doğrudan etkilediğini söylüyor. Çünkü emeklilik tarihi uzadıkça, kira, fatura ve geçim baskısı da uzuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE NE KONUŞULUYOR?

Kamuoyunda konuşulan model, 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşının ve prim şartlarının bir anda değil, işe giriş tarihine göre kademeli şekilde yeniden düzenlenmesi fikrine dayanıyor. Yani EYT’deki gibi tek çizgili bir kapsam yerine, yıllara göre yumuşatılmış bir geçiş formülü beklentisi öne çıkıyor.

Son dönemde medyaya yansıyan değerlendirmelerde çeşitli yaş ve prim senaryoları tartışılsa da, bunların önemli bölümü örnek model niteliğinde. Şu ana kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ya da Resmî Gazete üzerinden yayımlanmış kesin bir yaş tablosu bulunmuyor. Bu nedenle internette dolaşan “2000 girişliye şu yaş, 2003 girişliye bu hak” şeklindeki tablolar kesinleşmiş mevzuat gibi sunulmamalı.

Bir başka deyişle; beklenti var, siyasi baskı var, teklif ve tartışma var. Ama henüz bağlayıcı bir yasal sonuç yok. Yani...

ANKARA’DA DOSYA KAPANMIŞ DEĞİL

TBMM kayıtlarında ve bütçe görüşmelerinde, EYT sonrası yaşa takılanlarla ilgili taleplerin milletvekilleri tarafından gündeme taşındığı görülüyor. Aynı şekilde bazı haberlerde, kademeli emekliliğe ilişkin kanun tekliflerinin ve siyasi beklentilerin konuşulduğu aktarılıyor. Bu da meselenin tamamen gündem dışı olmadığını gösteriyor.

Fakat bu aşamada en doğru ifade şu olur: Kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor, ancak resmileşmiş bir düzenleme henüz yok. Çalışma hayatını ilgilendiren böylesine büyük bir değişiklikte son söz, Meclis’te kabul edilen kanun metni ve Resmî Gazete yayımıyla söylenmiş olacak.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanların ve resmi kurumların sık sık uyardığı nokta, bilgi kirliliği. Özellikle sosyal medyada yayılan sahte başvuru ekranları, “erken kayıt fırsatı”, “ön başvuru başladı” benzeri içerikler vatandaşları yanıltabiliyor. Böyle bir düzenleme çıkarsa başvuru şartları, kapsam ve hesaplama yöntemleri resmi kurumlar üzerinden duyurulacak.

Bu yüzden çalışanların sadece TBMM, SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Resmî Gazete kaynaklı açıklamalara bakması gerekiyor. Aksi halde umut tacirliği yapan içerikler, özellikle emeklilik hesabı yapan dar gelirli çalışanları mağdur edebilir.

Özetle, EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik başlığı 16 Mart 2026 itibarıyla güçlü bir beklenti olmaya devam ediyor. Fakat haberin merkezine yerleşmesi gereken cümle şu: Şu an için kesinleşmiş yasa yok, resmi başvuru yok, yayımlanmış tablo yok.