Antalya Alanya açıklarında 29 Nisan gecesi meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İlk verilere göre sarsıntı derinliği nedeniyle yüzeyde sınırlı hissedildi.

DEPREM GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Alanya açıklarında gece saatlerinde meydana gelen deprem, özellikle sahil hattında yaşayan vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildi. Saat 23.30 civarında hissedilen sarsıntı kısa sürdü ancak bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, yaklaşık 3 büyüklüğünde Akdeniz depremi olarak kaydedildi. Depremin Alanya’ya 43,86 kilometre mesafede ve 80,24 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

DERİNLİK ETKİYİ SINIRLADI

Uzmanların değerlendirmesine göre depremin derinliğinin yüksek olması, yüzeyde hissedilen şiddetin düşük kalmasına neden oldu. Bu tür Akdeniz açıklarında derin deprem hareketliliğinin zaman zaman yaşandığı biliniyor.

OLAYDA OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmesi gerektiğini hatırlattı.

BÖLGEDE DEPREM GERÇEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Gece yaşanan bu sarsıntı, Alanya ve çevresinde yaşayanlar için deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Özellikle sahil kesiminde yaşayan vatandaşlar, benzer durumlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.