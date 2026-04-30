Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 102 bin metre damlama sulama hortumu, düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. ​Alanya’nın Aliefendi Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketi sonrası, üretim alanları zarar gören çiftçiler için kapsamlı bir destek organizasyonu gerçekleştirildi. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten ve Aliefendi Muhtarı Rüştü Vural’ın katılımıyla düzenlenen törende, üreticilerin yüzü güldü.

​100 ÇİFTÇİYE DEV DESTEK

​Törenle ilgili bir açıklama yapan Bülent Kandemir, yangından etkilenen 100 üreticiye toplamda 102 bin metre damlama sulama hortumu hibe edildiğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu destekle üreticilerimizin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlandı.

​ÜRETİCİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

​Başkan Kandemir, dayanışma mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

​"Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen bu destekle üreticilerimizin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağladık. Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız." ​Aliefendi Muhtarı Rüştü Vural’a göre, yangının yaraları kısmen de olsa sarıldı. Muhtar Vural, yapılan yardımların mahalle halkı için büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.