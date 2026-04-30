Alanya’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon, kentte uyuşturucuyla mücadelede kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacet Mahallesi’nde bir adrese yönelik gerçekleştirdikleri operasyonla önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

ŞAFAK VAKTİ BASKIN DÜZENLENDİ

Ekipler tarafından sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir ikamete baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 25 bin içimlik A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu haplar ile birlikte 3 tabanca ve 1 adet Kalaşnikof benzeri silah ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin miktarı ve niteliği, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında evde bulunan Y.H, Y.G, M.B.Ö, M.G, B.O.B, İ.Ç ve R.K isimli toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada “uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve temin etmek suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Alanya’da son dönemde art arda düzenlenen operasyonlar, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor. Yetkililer, benzer çalışmaların aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesinin önemine dikkat çekiyor. Mehmet AL