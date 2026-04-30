Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen inceleme doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA ÇOK SAYIDA İSMİ KAPSIYOR

Yürütülen soruşturma çerçevesinde verilen gözaltı kararlarının, kurum bünyesinde görev yapmış ya da bağlantılı olduğu değerlendirilen isimleri kapsadığı öğrenildi. Güvenlik birimleri, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı işlemler başlattı.

MUHİTTİN BÖCEK DE LİSTEDE

Gözaltı kararı verilenler arasında, daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek’in de yer alması dikkat çekti. Soruşturmanın kapsamı ve içeriğine ilişkin detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Operasyona ilişkin resmi kurumlar tarafından yapılacak detaylı açıklamaların, soruşturmanın seyrine dair daha fazla bilgi ortaya koyması bekleniyor. Sürecin yargı makamlarının koordinasyonunda sürdüğü belirtiliyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken, soruşturmanın hem Antalya kamuoyu hem de yerel yönetim yapısı açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.